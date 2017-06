Altersarmut auch in Strausberg

artikel-ansicht/dg/0/

Von den 337 Haushalten, die bei der Strausberger Tafel der Arbeitslosen-Service-Einrichtung in der Klosterdorfer Chaussee 15 gemeldet sind, werden insgesamt 642 Menschen erfasst, 141 davon sind Kinder, und 96 sind Rentner. Das sind die offiziellen Zahlen. Doch die Leiterin der Einrichtung, Yvonne Fischer, weiß, dass die Dunkelziffer der Altersarmut deutlich höher liegt. „Viele Rentner hier in Strausberg sind sehr besorgt darum, was ihre Nachbarn und Mitmenschen über sie denken. Sie haben vielleicht einst eine wichtige Funktion innegehabt und schämen sich, jetzt als Bittsteller zur Tafel zu kommen“, sagt die erfahrene Bürgerberaterin. Ebenso aus Scham oder Stolz beantragen nicht alle, denen es zustehen würde, Wohngeld. Noch gravierender ist der Schritt, Soziale Grundsicherung zu beantragen, wenn die Rente für die elementaren Lebensbedürfnisse nicht ausreicht.

Als Ursache sieht sie die spürbar gestiegenen Mieten: „Die Durchschnittsmiete ist inzwischen deutlich über die Höhe dessen angestiegen, was die Behörde als ,angemessene Unterkunftskosten‘ betrachtet“, sagt Yvonne Fischer. Die stehen Empfängern von Arbeitslosengeld II und Sozialer Grundsicherung zu, doch wenn der Zuschuss des Amtes nicht reicht, wird die Differenz vom Regelsatz bzw. der Rente abgezwackt. Dann könne es passieren, dass alte Menschen die Heizung herunterdrehen und weniger Lebensmittel kaufen. Frieren und Hungern im Alter. Soziale Grundsicherung haben Ende 2014 in Strausberg 151 Menschen ab 55 Jahre erhalten, von 287 insgesamt. So steht es im Sozialbericht von 2015.

Gerade für alleinstehende, hinterbliebene Senioren seien Mietsteigerungen ein großes Problem. Sie scheuen einen Umzug, weil der ihr Budget und ihre Kräfte überforderte. Sie können nicht in preiswertere Mietwohnungen in benachbarten Gemeinden ausweichen, weil zum einen das Angebot sehr dürftig ist und sie zum anderen auf die städtische Infrastruktur mit ihren Ärzten und dem Nahverkehr angewiesen sind. Denn viele hat der Verzicht längst krank gemacht, viele sind auch nicht mehr mobil. Altersarmut sei also in Strausberg längst kein Fremdwort. Und die Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent für den Strausberger Bereich, die Anfang Juni einen ganzen Prozentpunkt unter dem Bundesdurchschnitt (5,6) lag, bilde auch nicht die reale soziale Lage ab.

Schuldner- und Insolvenzberater Peter Kubisch bestätigt diese Einschätzung. „Strausbergs Arbeitslosenquote unter dem Bundesdurchschnitt klingt ja gut, aber viele unserer Kunden sind darin gar nicht erfasst“, relativiert er. Nicht die, die ihr geringes Einkommen mit Hartz IV aufstocken müssten, nicht jene über 58-Jährigen, die lange kein Arbeitsangebot mehr erhalten haben, Teilnehmer von Umschulungs-, Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen nicht und auch nicht die, die Bundesfreiwilligendienst leisten oder im Bundesprojekt „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ erfasst sind, weil sie mehrere Vermittlungshemmnisse haben. Yvonne Fischer begrüßt ausdrücklich jede dieser Maßnahmen, die Langzeitarbeitslose wenigstens in die Nähe des Arbeitsmarktes bringt.

Und wer Grundsicherung bezieht und Flaschen und Altpapier sammelt, riskiert eine Verurteilung wegen Erschleichens von Sozialleistungen, wenn er den Erlös nicht als zusätzliches Einkommen angibt und gegenrechnen lässt. Auch das kann bedürftigen alten Menschen heute in Strausberg passieren.