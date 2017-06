Jessica Chastain beschwert sich Ã¼ber Hubschrauber

artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Die US-Schauspielerin Jessica Chastain (40, «Der Marsianer») hat sich über Paparazzi beschwert, die Bilder ihrer Hochzeit verbreiten. «Hubschrauber haben eine Flugverbotszone missachtet und die Fotos während der Zeremonie aufgenommen», schrieb Chastain am Dienstag auf Twitter.

«Jedes Mal, wenn ich sie sehe, erinnert mich das an die Gefühllosigkeit dieses Moments.» Sie bittet ihre Fans deshalb, die Aufnahmen nicht weiterzuverbreiten. «Ich werde künftig Fotos zeigen. Aber ich ziehe es vor, Bilder zu teilen, die die Liebe feiern, nicht den Eingriff in meine Privatsphäre.»

Die kalifornische Schauspielerin, die für ihre Rollen in «Zero Dark Thirty» und «The Help» für einen Oscar nominiert wurde, heiratete am Wochenende in Italien den Modemanager Gian Luca Passi de Preposulo (34). Die beiden sind seit 2012 ein Paar.