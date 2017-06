artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Schildow (til) Ein Audi A4 Avant ist am Dienstag vom Firmenparkplatz des Oranienburger Takeda-Werkes an der André-Pican-Straße gestohlen worden. Ein Mitarbeiter hatte das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen B-RC 33 zum Schichtbeginn dort abgestellt. Nach Feierabend war es verschwunden. Die Schranke, die den Parkplatz normalerweise sichert, stand zur Tatzeit wegen Bauarbeiten offen.

Das gleiche Schicksal ereilte am Dienstag eine Polin, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Hotels an der Mühlenbecker Straße in Schildow abgestellt hatte. Am Dienstag gegen 14 Uhr stellte die Touristin fest, dass ihr Mazda 3 gestohlen worden war. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.