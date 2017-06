Neuer Wanderpfad wird eingeweiht!

artikel-ansicht/dg/0/

Cammer (MZV) Gerald Frisch ist ein Wanderenthusiast und kann damit andere begeistern. Der erfahrener Wanderer aus Oberjünne weiß auch, dass es nicht reicht ins Blaue zu gehen, sondern dass man ein Ziel haben muss und der Weg klar und deutlich erkennbar sein soll. Oberjünne ist zwar an das Deutsche Fernwandernetz angebunden, der Wanderweg E 11 von der Nordsee in Holland bis in die Masuren in Polen verläuft durch das Dorf, eine Verbindung zwischen Brück und Brandenburg fehlt Frisch jedoch. Zwar hat der Dorf- und Heimatverein Cammer zum Deutschen Wandertag eine Route von Freienthal bis Cammer als Zauchwanderweg und eine an der Plane entlang, nach Golzow erschlossen, jedoch von Cammer über Oberjünne, Rotscherlinde nach Krahne gab es bislang keinen Weg. Mit seiner Idee hat Frisch die Gemeindevertretung Planebruch und den Ortsbeirat Oberjünne überzeugt. Auch der Tourismusverein Zauche-Fläming, dem Frisch angehört, sagte Unterstützung zu. Frisch bastelte Schilder und ein gelbes Quadrat als Wanderzeichen, überzeugte Wiesen und Waldbesitzer Sitzgelegenheiten an den Waldwegen zu renovieren und aufzustellen, erklärte sich bereit den Weg regelmäßig abzuschreiten und zu pflegen. Kosten würden für Kommune oder andere nicht entstehen. Trotzdem kündigte der Landkreis eine Ablehnung an, da der Wanderweg nicht in der kreislichen Konzeption enthalten ist. Ohne ein Gespräch mit dem TV Zauche-Fläming oder Gerald Frisch zu suchen, wird der Wanderweg abgelehnt und darauf verwiesen, dass ja jeder spazieren gehen kann, wo er will, eine offizielle Anerkennung wird es jedoch nicht geben. Frisch und seine Mitstreiter wollen sich trotzdem für das Teilstück Cammer-Oberjünne-Krahne stark machen. "Dann gehen wir eben spazieren. Wir laden zum Spaziergang am Sonnabend, 17. Juni alle Wanderfreunde ein", ruft Frisch auf. Treffpunkt ist an der BockwindmühleUm 10.00 Uhr geht es unter der Leitung von Andreas Koska los. Nach einer Pause in Oberjünne übernimmt Frisch die Gruppe und es geht über Rotscherlinde nach Krahne und von dort über Grüneiche und Golzow zurück nach Oberjünne undAlles in allem werden die Wanderer 25 Kilometer zurückgelegt habe. In Oberjünne gibt es die Möglichkeit sich zu verpflegen, eine Rastpause ist in Rotscherlinde geplant. Dort besteht die Möglichkeit in den Bus nach Brandenburg oder Bad Belzig einzusteigen. "Es ist schon erstaunlich wie der Kreis mit aktiven Bürgern umgeht und offenbar den Norden des Altkreises Belzig gänzlich vernachlässigt", schimpft Andreas Koska vom DorfvereinEr verweist auf den fehlenden Radweg zwischen Brück und Golzow, der seit vielen Jahren gefordert wird und der eine Lücke im Radwegenetz schließen würde. "Damit würden wir einen touristischen Radweg, der auch den Einwohnern hilft, rund um die Belziger Landschaftswiesen haben, der an zehn Mühlen vorbei führt", sagte Koska. Auch die offiziellen Reitwege sucht man hier vergebens, alles südlich der Wiesen, der Norden bleibt unerschlossen, trotz vieler vorhandene Übernachtungsplätze und Sehenswürdigkeiten. "Cammer ist der geografischer Mittelpunkt des Landkreises, wird aber meist links liegen gelassen", ist Andreas Koska unzufrieden.