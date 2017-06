Geld für Rheinsbergs Stadion

artikel-ansicht/dg/0/

Ursprünglich hatte der Verein 7000 Euro beantragt. Noch vor einer Woche neigte Bürgermeister Jan-Pieter Rau (CDU) dazu, erst das Sportentwicklungskonzept abzuwarten, das derzeit entsteht, bevor in Anlagen investiert wird. Denn das Papier wird unter anderem eine Bestandsanalyse und genaue Handlungsempfehlungen für nötige Investitionen enthalten. Da der Antrag auf die Rasensanierung weder in der Haushaltsdebatte noch bei der Verteilung der zwei-Euro-Pauschale gestellt worden ist, schlug Kämmerer Andreas Neubert zudem vor, das Ansinnen erst beim Haushalt 2018 zu berücksichtigen. Bei der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend hatte Rau seine Meinung geändert. Er schlug den Stadtverordneten vor, dem Verein statt der beantragten 7000 Euro 4000 Euro zur Verfügung zu stellen. Der Verein habe im Vorfeld bereits signalisiert, dass er die restliche benötigte Summe aus Eigenmitteln tragen kann. Zudem sagte Rau, dass für 2018 bereits Mittel aus dem Programm Soziale Stadt bewilligt sind, um die gesamte Anlage generalzuüberholen.

Der SPD-Abgeordnete Detlef Pagel hält das für dringend nötig, schließlich sei das Stadion lange vernachlässigt worden. Er gab aber zu bedenken, ob es sinnvoll sei, in diesem Jahr noch Geld in die Rasenerneuerung zu stecken, wenn das Gesamtareal 2018 ohnehin saniert wird. "Nicht das man uns Schildbürgerhaftigkeit vorwirft", so Pagel. Laut Jan-Pieter Rau sei aber der Spielbetrieb der Fußballmannschaften gefährdet, wenn der Rasen nicht in diesem Jahr ausgebessert wird. Für den Schulsport sei das Grün zwar noch ausreichend, für den Vereinssport aber nicht. CDU-Mann Björn Plazikowski schlug vor festzulegen, dass der neue Rasen bei einer Sanierung im kommenden Jahr nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

Der Sportplatz gehört der Stadt. Der Verein hat einen Nutzungsvertrag unterschrieben und unterhält die Anlage, wird dafür aber finanziell unterstützt. Für die Nutzung des Areals für den Schulsport erhält der FSV zudem jährlich 8000 Euro von Rheinsberg.