Neues von Jean Wiersch

Dabei geht es in typischer Jean Wiersch Manier auch in seinem neuen Krimi "Havelgift" schon zu Beginn des Buches hochspannend zur Sache: Jo Barrus ist im Ruhestand, ein wenig vorzeitig und auf eigenen Wunsch. Um seine nicht gerade üppigen Bezüge aufzubessern, betreibt er ein kleines Detektivbüro. Aber wer braucht in Brandenburg schon einen Privatdetektiv? Zum Beispiel eine Ärztin, die Barrus schon seit der Schulzeit kennt. Er soll ihren ju-gendlichen Liebhaber suchen. Der Auftrag, der ihm ein fettes Honorar bringen soll, ist allerdings schnell erledigt, denn der junge Mann findet sich schneller, als Barrus lieb sein kann. Drei Obdachlose entdecken die Leiche des jungen Mannes in den Rui-nen des Pauliklosters. Der Rechtsmediziner Bremer stellt fest, dass ein sehr seltenes Gift seinen Tod verursacht hat. Der Kriminalist in Barrus ist geweckt. Er geht dem Fall nach. Zusammen mit seiner Nichte Berit und der "Sonntagsrunde", der einige illustre Persönlichkeiten wie der Chefredakteur des Märkischen Kuriers und Imre Bartok, ehemaliger Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes, angehören. Es gelingt ihnen, einen Medikamentenskandal aus der Zeit vor der Wende aufzudecken. Die darin verwickelten Mediziner sind heute angesehene Ärzte mit gutem Leumund - und ohne geringste Skrupel. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Barrus in Panik verfällt, als Berrit und Imre in ihre Hände geraten. Mit Hilfe seiner ehemaligen Kollegen bei der Polizei kann er ihre Spur aufnehmen. Sie führt ihn zu dem Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens, das vor vielen Jahren einen zutiefst traumatisierten kleinen Jungen und dessen Schwester zurückgelassen hat. Seine zerstörerischen Auswirkungen bestehen bis heute fort. Die Gefahr, die von den Beteiligten ausgeht, potenziert sich, als sie gemeinsame Sache mit einem Serienmörder machen. Barrus weiß, dass ihm nicht viel Zeit bleibt, um Berit und Imre aus den Klauen gewissenloser Verbrecher zu befreien. Der Countdown läuft....

Zu haben ist der 210-seiten-starke und mittlerweile sechste Krimi des Erfolgsautor für 12,95 Euro in allen Buchläden und online (ISBN: 978-3-95475-148-8). Außerdem wird der Meister selbst am 24. Juni um 15 Uhr in der Thalia Buchhandlung Brandenburg zugegen sein, um sein Werk zu signieren.