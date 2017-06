Hüte, Hüte und noch mehr Hüte

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) (geh) Drei Ecken hat der Hut? Nein einige hundert hat er, etliche Formen kann er haben und die Materialwahl lässt wohl auch keine Wünsche offen. In einer besonderen Art animierte der Förderverein Schlosspark e.V. die Besucher, sich mit dem Hut zu beschäftigen. "Man trägt wieder HUT, wenn man durch den Park flaniert" war das Motto zum 9. Schlossparkfest. Ähnlich wie auf der Pferderennbahn im englischen Ascot kam dann immer wieder die Frage "Was tragen Sie eigentlich drüber?" Es machte den Besuchern sichtlich Spaß mit ihrer Kopfbedeckung - egal ob mitgebracht, ausgeliehen oder selbst gestaltet - durch den Park zu flanieren. Die einen mit dem einfachen Strohhut oder mit Blumen als Sommerhut. Der andere mit einem Steampunk einem übergroßen Zylinderhut, bekannt aus Alice im Wunderland. Denn die Mitglieder des Fördervereins ließen beim Gestalten der Hüte ihrer Fantasie freien Lauf. Frei nach Schiller, der sagte: "Besser der Hut ist verrückt als der Kopf." So hatte man die Möglichkeit mit einem Plastikbecher und Strohhalm, einer gelben Badewannenente und Vogelnest oder ganz konservativ mit einem breiten Sonnenhut geschmückt mit Blumen und Federn auf dem Kopf sich zu präsentieren. Wobei einiges doch skurril aussah, aber immer ins Konzept passte. "Es ist schön, zu sehen, wie das Schlossparkfest gewachsen ist. Wir bemühen uns jedes Jahr aufs Neue um diese hohe Niveau zu halten", erklärte Jeanette Goldmann vom Förderverein Schlosspark. Bemerkenswert, was in den drei Festtagen so alles aus dem Hut gezaubert wurde. Christiane Ziehl las auf dem Tontaubenschießstand zum Auftakt aus Theodor Fontanes "Meine Kinderjahre". Am Samstag kam es nach der "behüteten" Modenschau zum ersten Länderspiel zwischen Deutschland und Dänemark im Schlossparkboßeln. Die gerade neu gewonnene dänische Partnerkommune Ballerup schickte gleich zwei Mannschaften ins Rennen. Frau Schmidt veranstaltete Clownerie und Zaubereien. Das Musikprogramm abwechslungsreich mit Posaunenmusik, Squaredance und natürlich mit Cowboyhüten. Zum Kaffee war das Kammerorchester der städtischen Musikschule zu hören und die "String Tales" aus Premnitz spielten Irisches zum Frühschoppen. Von dort aus starteten dann viele Gäste zum Bummel über den Schlosspark-Markt. Es war bereits das neunte Schlossparkfest des noch jungen Vereins, der im Juni 2009 gegründet wurde. Der Zweck des Vereins besteht in der Erhaltung und Förderung des LandschaftsparksSchon wenige Jahre nach der Gründung und nach intensiver Arbeit der Mitglieder sprach man wieder über den Schlosspark in2013 wurden die Mühen der Mitglieder mit einer Auszeichnung zum Brandenburgischen Denkmalpreis 2013 belohnt. Das Schlossparkfest setzt auf jeden Fall mit seinem niveauvollen Ambiente ein Ausrufezeichen in den Brandenburger Veranstaltungskalender.