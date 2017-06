Letztes DFB-Training vor Abflug zum Confed Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Kelsterbach (dpa) Joachim Löw hat die letzte Trainingseinheit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Abreise zum Confed Cup in Russland mit dem kompletten Kader absolvieren können.

Bundestrainer Joachim Löw (M) spricht beim Training der Fußball-Nationalmannschaft in Kelsterbach zu den Spielern und Betreuern.

© Arne Dedert/dpa

In Kelsterbach bei Frankfurt standen 18 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Platz. Der Bundestrainer hielt zu Beginn der nach dem Aufwärmen geheim durchgeführten Übungseinheit eine kurze Ansprache an sein Aufgebot, das am Donnerstagmorgen mit einer Sondermaschine nach Sotschi fliegen wird.

In der Olympiastadt der Winterspiele 2014 steht für den Weltmeister am kommenden Montag (17.00 Uhr MESZ) das erste Gruppenspiel gegen Australien auf dem Programm. Weitere Gegner in der Vorrunde bei dem Acht-Nationen-Turnier sind Südamerikameister Chile und Afrika-Champion Kamerun. Der Confedederatons Cup dauert bis zum 2. Juli.