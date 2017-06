Polizei nimmt Reichsbürger seine Hunde weg

artikel-ansicht/dg/0/

Tornow (GZ) Die Polizei hat am Dienstagmorgen einem so genannten Reichsbürger in Tornow zwei Hunde abgenommen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Toralf Reinhardt hatten die zuständigen Behörden dem Mann die Eignung abgesprochen, Hunde zu halten, die Polizei mit der Sicherstellung des Tieres Amtshilfe für Mitarbeiter der Stadt Fürstenberg geleistet. Laut Reinhardt ist der Reichsbürger schon mehrfach mit dem Gesetz in Konfliktgeraten – unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Körperverletzung. Da er nicht angetroffen wurde, wurden die Hunde unter Zuhilfenahme eines Schlüsseldienstes vom Grundstück geholt und ans Tierheim übergeben.