Air-Berlin-Chef: Flüge wieder zuverlässig und pünktlich

London/Berlin (dpa) Flüge von Air Berlin sind nach Angaben von Unternehmenschef Thomas Winkelmann wieder zuverlässig und pünktlich unterwegs. "Wir können uns für die Probleme im April und Mai nur entschuldigen", sagte der Manager am Mittwoch auf der Hauptversammlung der schwer angeschlagenen Fluggesellschaft in London. "Air Berlin ist wieder eine sichere, pünktliche und zuverlässige Fluggesellschaft." Seit dem 1. Juni sei der Flugplan stabil, die Pünktlichkeit wieder über 80 Prozent, Streichungen gebe es nur aus technischen Gründen.

ARCHIV - Der Schriftzug «airberlin.com» steht am 14.02.2017 auf einem Winglet einer Boing 737-700 auf dem Flug zwischen Berlin und Köln (Nordrhein-Westfalen). (zu dpa «Etihad schießt Air Berlin erneut hunderte Millionen zu» vom 03.05.2017) Foto: Federico © dpa

Seit Ende März - dem Beginn des Sommerflugplans - waren bei Air Berlin immer wieder Verbindungen ausgefallen oder hatten mitunter große Verspätungen. Winkelmann räumte fehlerhafte Planung bei der Neuordnung des Netzes ein. Es habe teilweise an Flugzeugen und Kabinenpersonal gefehlt. Inzwischen wurden Flüge an andere Airports verlagert oder auch ganz gestrichen. Auch der neue Bodenabfertiger in Berlin-Tegel arbeite nun stabiler - wenn auch noch nicht ideal.