20-Jähriger wollte 630 Zahnbürstenköpfe stehlen

Falkensee (MOZ) In einem Falkenseer Supermarkt in der Barkhausenstraße ist am Dienstagnachmittag ein Ladendieb geschnappt worden. Der 20-jährige Mann hatte offenbar 630 Zahnbürstenköpfe im Wert von 1.800 Euro stehlen wollen, die in seiner Reisetasche entdeckt worden waren.