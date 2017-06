artikel-ansicht/dg/0/

Gespräche über Minderheitsregierung kurz vor Abschluss

London (dpa) Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl in Großbritannien stehen die Gespräche zwischen den Tories und der nordirischen DUP über eine konservative Minderheitsregierung kurz vor dem Abschluss. Die Bekanntmachung der Vereinbarungen könne sich aber wegen des Hochhausbrandes in London noch bis in die kommende Woche verzögern, berichtete der Sender BBC am Mittwoch unter Berufung auf Kreise der Democratic Unionist Party (DUP).

Die britische Premierministerin Theresa May (M, l) hält am in der Downing Street 10 in London (Großbritannien) die erste Kabinettssitzung nach der Parlamentswahl.



