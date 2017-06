Air Berlin: Trotz hoher Schuldenlast weiter zahlungsfähig

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin ist nach eigener Darstellung weiter zahlungsfähig. An der Aussage vom April, dass die Liquidität gesichert sei, habe sich nichts geändert, sagte Unternehmenschef Thomas Winkelmann auf der Hauptversammlung in London. Die Voranfrage auf Prüfung einer Bürgschaft an die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Berlin gehöre zur vorausschauenden Unternehmensführung. Man lote alle Möglichkeiten aus - für alle Fälle, erklärte Winkelmann.