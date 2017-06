Tempo-Erbsen und Kuko-Reis: Vater von DDR-Lebensmitteln tot

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Tempoerbsen und den Kuko (Kurzkochreis)-Reis kennt wohl jeder, der in der DDR groß geworden ist. Der Namen des Erfinders der schnellen Gerichte dürfte weniger bekannt sein: Peter Kretschmer. Der Lebensmittelforscher ist vergangenen Donnerstag im Alter von 78 Jahren verstorben.

Eine Packung Tempoerbsen ist am 28.2.2003 in Berlin zu sehen.

„Mit den Tempoerbsen schaffte der den Durchbruch als junger Forscher“, sagt sein Sohn Thomas Kretschmer. Er arbeitet an dem Institut, an dem sein Vater über 50 Jahre tätig war - dem Institut für Getreideverarbeitung IGV Bergholz-Rehbrücke, 1960 als Institut für Getreideforschung gegründet. Damals erhielt Peter Kretschmer den Auftrag, Hülsenfrüchte schneller gar werden zu lassen. Die berufstätigen Frauen sollten Zeit beim Kochen sparen. Normalerweise müssen Erbsen, Linsen oder Bohnen stundenlang eingeweicht werden, bevor sie auf den Herd kommen. Kretschmers Tempofrüchte brauchen das nicht- und sind in zehn Minuten weich. „Sie sind schon vorgekocht“, verrät Sohn Thomas das Geheimnis. Die DDR-Führung drückte damals aufs Tempo bei der Kochzeit, weil die Hülsenfrüchte hier gut wuchsen, sie mussten nicht teuer für Devisen im Ausland eingekauft werden. Anders als zum Beispiel Zitronen fürs Zitronat - Peter Kretschmer ersann einen Ersatz aus grünen Tomaten. Man soll den Unterschied nicht geschmeckt haben. „Er war ein sehr guter Organisator“, sagt Thomas Kretschmer. „Und er hat immer ein bisschen quergedacht.“

Nach der Wende kauften Peter Kretschmer und zwei seiner Kollegen das Institut, um es zu retten. Waren in der DDR die Rohstoffe immer knapp, gab es jetzt zu viel davon. Zum Beispiel Roggen aus Brandenburg. Das Institut entwickelte Baustoffe auf Roggenbasis. Auch die Erbse spielt noch eine Rolle. Daraus werden heute zum Beispiel eiweißreiche Frühstücksflocken gemacht. Und auch die Tempoerbsen gibt es noch immer: Sie werden heute im sächsischen Oederan hergestellt.