Berlin (dpa) Nach einem größer angelegten Prognosemodell von Wissenschaftlern wird die CDU/CSU bei der Bundestagswahl stärkste Kraft - erreicht aber nicht die Werte, die aktuelle Umfragen nahelegen. Die am Mittwoch veröffentlichte Vorhersage prognostiziert der Union bei der Wahl im September 35,1 Prozent. Die SPD kommt laut dem strukturellen Prognosemodell der Forscher von der Berliner Hertie School of Governance auf 26,1 Prozent. Die Grünen sind in der Vorhersage mit 10,5 Prozent die drittstärkste Kraft. Die Linke erreicht 9,2 Prozent, die FDP zöge mit 8,7 Prozent der Stimmen wieder in den Bundestag ein.