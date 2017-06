Senat beschließt Gehaltserhöhung bei Beamten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581252/

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, das Weihnachtsgeld zu erhöhen. Dabei sollen Beschäftigte in unteren Besoldungsgruppen stärker profitieren. Ihr Weihnachtsgeld von derzeit 640 Euro wird in zwei Schritten bis 2018 auf 1300 Euro erhöht. In höheren Besoldungsgruppen gibt es ab 2018 dann 900 Euro Weihnachtsgeld.

Der Senat hatte sich zu einer Sondersitzung getroffen, weil strittig war, wie die schon länger geplante Erhöhung der Beamtengehälter in Berlin mit den Erhöhungen in anderen Bundesländern zu vergleichen ist. Die Senatoren einigten sich darauf, dass die Beamtengehälter in Berlin mit der beschlossenen Erhöhung um einen Prozentpunkt an den Bundesdurchschnitt heranrutschen. Weiterhin liegen sie aber unter diesem. Der Unterschied soll bis 2021 angeglichen werden.