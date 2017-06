Nach Raubüberfall: Täter weiter flüchtig

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581254/

Schwerer Raubüberfall: Am Dienstagnachmittag ist in Elstal ein Juweliergeschäft von drei maskierten Männern überfallen worden. Verletzt wurde niemand. Die Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Sie flüchteten mit einem Auto. Eine Großfahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos - trotz eingeleiteter Kontrollen auf der Bundesstraße 5 sowie im weiteren Umfeld. Autos sollen gestoppt worden sein. Polizeihubschrauber fahndeten zudem aus der Luft nach den Tätern.

Sie fuhren mitten am Tag gegen 16 Uhr mit einem Auto vor. Drei Männer, die vermummt und schwarz bekleidet waren, hatten sich als Wachleute ausgegeben. Sie trugen Handschuhe und sollen Zeugenaussagen zufolge einen Migrationshintergrund haben. Auf ihrer Kleidung war die weiße Aufschrift "Securitas" zu lesen. Dann schritten sie zur Tat.

Einer der Männer soll in gebrochenem Deutsch geschrien haben, die Mitarbeiter sollten ruhig bleiben, dann passiere auch nichts. Ein weiterer Täter drängte den Inhaber des Geschäftes in ein Büro, das weitere Personal musste sich in den anderen Räumen verbergen. Mit einem Hammer sollen sie Vitrinen zerstört haben und so an ihre Beute, die in Schubkästen lagerten, gelangt sein. Schusswaffen trugen sie offenbar nicht bei sich.

Anschließend flüchteten sie erst zu Fuß zur Bushaltestelle "Am Sportplatz" und später mit einem blauen/türkisfarbenen Auto aus der Rosa-Luxemburg-Allee in Richtung Berlin. Die Angestellten erlitten einen Schock. Kunden sollen nicht im Geschäft gewesen sein. Im Bereich eines Trampelpfades zwischen Karl-Marx-Straße und Rosa-Luxemburg-Allee wurden durch Zeugen Handschuhe und eine Maske aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Der Tatort wurde abgesperrt und Spuren kriminaltechnisch gesichert. Die Ermittlungen dauern an. "Wir haben bislang keinen der Täter festnehmen können. Sie sind weiter flüchtig", so Polizeisprecherin Juliane Mutschischk. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise: 03321/4000. Von einem Täter gibt es eine Personenbeschreibung: Er soll etwa 1,80 Meter groß, rund 30 Jahre alt, sportlich und muskulös gewesen sein, eine helle Augenfarbe und blonde Wimpern beziehungsweise Augenbrauen haben. Der Mann brüllte in arabischer Sprache, hieß es.