artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Erinnerung an das deutsche Kulturerbe im östlichen Europa ist in den vergangenen beiden Jahren mit 43,5 Millionen Euro vom Bund gefördert worden. Das geht aus einem Bericht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hervor, den das Kabinett am Mittwoch billigte.