Berlin (dpa) Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben das Land Berlin und das Bundesinnenministerium einen gemeinsamen Schritt unternommen, um die Betreuung von Anschlagsopfern und ihren Angehörigen zu verbessern. Beide erstellten gemeinsam eine Checkliste, die bei der Innenministerkonferenz in Dresden vorgestellt wurde, wie die Berliner Senatsinnenverwaltung am Mittwoch mitteilte.