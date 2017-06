Warnstreik bei Zalando in Brieselang

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Rund 200 Mitarbeiter von Zalando in Brieselang (Havelland) haben am Mittwoch mit einem Warnstreik ihre Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen unterstützt. Zalando sei ein erfolgreiches Versandhandelsunternehmen, betonte verdi-Verhandlungsführerin Erika Ritter. Allerdings erhielten die Beschäftigten im Vergleich zum Branchenvertrag deutlich geringere Löhne, zwei Tage weniger Urlaub, nur ein Drittel der Urlaubs- und Weihnachtszuwendung sowie geringere Zuschläge unter anderem für Nacht- oder Feiertagsarbeit. Zalando verkaufe seine Ware an die Endkunden und sei damit ein Online-Versandhändler, sagte Ritter. Eine Bezahlung nach dem Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels werde gefordert. Statt 10,12 Euro pro Stunde als Eingangslohn für einfache Lagerarbeiten müssten dann 11,71 Euro gezahlt werden. Die Verhandlungen werden am 7. Juli fortgesetzt.