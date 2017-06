Nase voll von Freundin am Steuer

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Mit Strafanzeigen wegen Körperverletzung und des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln endete am Montag die vermutlich letzte gemeinsame Autofahrt eines 31-Jährigen und seiner 26-jährigen Freundin in Neuruppin, die zunehmend eskaliert war. Zunächst war sie mit seinem Hyundai gefahren. Das hatte ihm jedoch gegen 19 Uhr nicht mehr gepasst, woraufhin er sie auf einem Parkplatz am Babimost-Ring anhalten ließ. Die Freundin war alles andere als erfreut darüber und schlug ihm mit der Hand ins Gesicht. Deshalb fuhr er ohne sie weiter. Das wiederum nahm sie als Anlass, die Polizei darüber zu informieren, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs ist. Bei der anschließenden Kontrolle an seiner Wohnung reagierte ein erster Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Daraufhin wurden Blut ent- und die Anzeigen aufgenommen.