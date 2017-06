artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Kampf gegen gesundheitsgefährdende Stickoxide will der Berliner Senat zunächst keine Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge einführen. Stattdessen setze die Senatsverwaltung für Verkehr weiter auf Tempo 30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen mit hoher Belastung, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Zusammen mit einer veränderten Ampelschaltung soll das zu einer Verstetigung des Verkehrs führen. Aber: "Wir beobachten mit Interesse, wie andere Städte vorgehen und was Berlin daraus lernen kann." Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte angesichts neuer Abgasmessungen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in der bayerischen Landeshauptstadt ins Gespräch gebracht.