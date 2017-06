Mehr Schutz fÃ¼r Brandenburger Moore

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburger Moore erhalten mehr Schutz. Das 2014 vereinbarte Moorschutzprogramm werde weiter umgesetzt, sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch. Maßnahmen seien gezielt in die Förderpolitik des Landes integriert worden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581276/

Brandenburg ist nach den Angaben eines der moorreichsten Bundesländer mit großer Vielfalt an verschiedenen Moortypen. Heute gibt es nur noch auf etwa 6000 Hektar wachsende und torfbildende Moore.

Auf rund 1000 Hektar ging es in den Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Märkisch-Oderland, Oberhavel, Oder-Spree und Uckermark um Erhalt und Wiederherstellung dieser speziellen Brandenburger Moortypen. Der BUND Brandenburg beschäftigt sich gegenwärtig unter anderem mit der Reaktivierung von Quellmooren am Trämmersee. Im Landeswald gab es an 39 Standorten Maßnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes und der Biotopausstattung von Moorflächen. Mit Förderung aus dem Kulturlandschaftsprogramm konnten 2016 rund 400 Hektar auf eine moorschonende Wasserhaltung umgestellt werden.