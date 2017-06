Sternenreise auf dem Surfbrett

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Lässig fläzt Martin Wuttke in einer Art Käseglocke, die langsam mit der Drehbühne kreist. Ein rauchender Space-Cowboy in seiner kleinen Kapsel.

Lässiger Space-Cowboy im roten Strampelanzug: Martin Wuttke kreist am Anfang von "Dark Star" in einem Raumschiff in der Form einer riesigen Käseglocke um die Bühne. © LSD | Lenore Blievernicht

Gemütlich ist das, so ein Raumschiff. Ein Raumschiff namens Volksbühne. Das Stück "Dark Star" von Autor und Regisseur René Pollesch, das am Freitag uraufgeführt wurde, kommentiert sehr direkt die aktuelle Situation des Berliner Theaters.

Auf einem großen Holzkasten, der als zweites Raumschiff dient, prangt eine große "20" - in Anlehnung an die Ära unter Intendant Frank Castorf, der das Haus zum Ende der Spielzeit verlassen muss - unter Protest von Mitarbeitern und Publikum.

Hausregisseur Pollesch inszeniert eine Art Abrissparty. Im Zuschauerraum fehlen die Stühle, alle Gäste arrangieren sich auf dem harten, schrägen Boden. Hat ja auch niemand behauptet, dass das ein bequemer Abschied werden würde.

Das genial-komische Gespann der "drei Amigos", Martin Wuttke, Trystan Pütter und Milan Peschel, sind dem Publikum schon aus dem Volksbühnen-Diskurs Teil 1 und 2 bekannt.

Die drei Space-Cowboys in ihren roten Strampelanzügen bewegen sich im All - begleitet von Schauspielerin Christine Groß. Trystan Pütter schwebt gar auf einem Surfbrett in den Raum.

Den Soundtrack zur Odyssee liefern die Beach Boys mit Surfer-Musik der 1960er- und 1970er-Jahre. Vor Ironie triefende Wohlfühlmelodien, die Polleschs Schimpftiraden auf ebendiese kalifornische Sonnenscheinkultur untermalen. Aus den Hippies dieser Zeit seien die Genies geworden, die im Silicon-Valley ihre supererfolgreichen Firmen hochgezogen haben. "Wie konnte diese Avantgarde die ganze kapitalistische Welt erobern?", fragt Martin Wuttke.

Wird nun auch die Volksbühne dieser Logik unterworfen? Auch hier ließen sich Parallelen ziehen. Die Angst geht um, der neue Intendant Chris Dercon wolle das Haus in eine "Eventbude" verwandeln - viel Show, wenig Theater. Tatsächlich sind für die kommende Spielzeit viele internationale Gastspiele angekündigt, aber kaum Eigenproduktionen.

Pollesch wählt eine überraschend klare und emotionale Sprache. "Es ist die letzte verschissene Premiere an diesem Ort", verkündet Wuttke. Dabei ist der Ton unversöhnlich, aber nicht verzagt. "Wohin geht ihr denn jetzt?" Diese oft gestellte Frage wird von den Schauspielern persifliert. "Wir sind seit 20 Jahren auf diesem Raumschiff - und nur drei Jahre gealtert", sagt Wuttke. "Da draußen findet man nicht so schnell ein anderes Raumschiff." Tatsächlich wird nur ein kleiner Teil des Ensembles bleiben.

Immer wieder krabbeln die Sternenreisenden in ihr Raumschiff, an das von außen das Innenleben projiziert wird. Proklamiert wird ein Ende des Außen, alles sei nur noch Innerlichkeit.

Am Ende stehen die Zuschauer auf, applaudieren lange und schütteln die zerknautschten Glieder. "Good Vibrations" singen - oder höhnen - die Beach Boys. "Was ist mit der Zerstörung der Welt? Die ist vielleicht interessanter als die Erschaffung einer Welt," sagt Milan Peschel an einer Stelle. Zumindest bietet sie Anlass für große Gefühle.

Vorstellungen: 19.6., 23 Uhr und 22.6., 23.59 Uhr (ausverkauft, Restkarten an der Abendkasse), Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Linienstraße 227, Berlin-Mitte