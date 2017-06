artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbecker Land (OGA) Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Mittwochmorgen einen 39-jährigen Mann aus Schönfließ in dessen Wohnung festgenommen. Dieser hatte sich in der Nacht zuvor eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert.

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei stürmte am Mittwochmorgen das Haus in Schönfließ. (Genrefoto) © dpa

Gegen 2.30 Uhr wollten Beamte der Polizei einen BMW X5 und dessen Fahrer in der Bahnhofstraße in Schildow kontrollieren. Doch statt anzuhalten, trat der Fahrer das Gaspedal durch und ergriff die Flucht. Es entwickelte sich eine knapp zweieinhalbstündige Verfolgungsjagd, in dessen Verlauf der BMW mehrere Straßensperren durchbrach. Obwohl sich auch ein Hubschrauber sowie mehrere Fahrzeuge der Autobahn- und Bundespolizei an der Verfolgung beteiligten, konnte der Fahrer schließlich entkommen. Zeitgleich suchten Beamte die Adresse des Fahrzeughalters auf, um einen möglichen Autodiebstahl abzuklären, allerdings war der Mann nicht zu Hause.

Da die Polizisten beim Blick durch ein Fenster des Hauses jedoch mehrere Waffen entdeckten, suchten die Beamten die Wohnung am Mittwochmorgen erneut auf - und entdeckten dabei auch den BMW. Nun wurde ein Sondereinsatzkommando hinzugezogen. Das SEK stürmte gegen 9.15 Uhr das Haus und nahm den 39-jährigen Mann fest. "Beim Zugriff zog sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zu, er musste medizinisch versorgt werden", bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Vor Ort konfiszierten die Beamten zwei Luftdruckgewehre und ein Paintball-Gewehr. Da im Verlauf der Ermittlungen bekannt wurde, dass der 39-Jährige mit einer der Waffen zuvor auch auf das Haus seines Nachbarn geschossen hatte, wird nun gegen ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch der BMW wurde von den Einsatzkräften beschlagnahmt.Zudem entdeckten die Beamten im Haus drei Indoorplantagen zum Anbau von Marihuana.

Die Kripo war bis kurz nach 15 Uhr mit der Spurensicherung beschäftigt, anschließend wurde das Haus an eine Verwandte des 39-Jährigen übergeben.