Berlin (dpa) Als Miniaturausgaben sind sie alle wieder da: Der Palast der Republik, das Lenin-Denkmal und die Versöhnungskirche. Am 1. Juli eröffnet in Berlin mit "Little Big City" am Fuß des Fernsehturms eine interaktive Welt aus Modellbauten zu ausgewählten Epochen der Stadtgeschichte. Zu sehen sind dabei im Kleinformat unter anderem der abgerissene Palast der Republik, das eingegrabene große Lenin-Denkmal und die gesprengte Erlöserkirche, die einst auf dem Mauerstreifen stand. Besucher können auch eine Miniatur-Mauer auf Knopfdruck einstürzen lassen, berichtete Projektmanager Marcel Kloos am Mittwoch.