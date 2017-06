artikel-ansicht/dg/0/

Röbel (MZV) Der Lindower Segelclub (SCL) gehörte mit gleich drei Jugendseglern zum Starterfeld beim Optimal-Cup auf der Müritz. Mehr als 250 Kinder- und Jugendliche, angereist vom Bodensee, aus Berlin, Hamburg oder von der Nordseeküste, zeigten am Wochenende beim traditionellen Wettbewerb des Röbeler Segler-Vereins ihr Können. In ganz besonderem Maße traf das auf Veith Schneider zu. Der Lindower kam direkt von einer Regatta aus Kiel und segelte bei unterschiedlichen Windbedingungen in beeindruckender Manier auf Platz eins in der Klasse der Laser Standard.