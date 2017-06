Land begeht 25 Jahre Brandenburger Landesverfassung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der 25. Jahrestag der Brandenburger Landesverfassung ist am Mittwoch in Potsdam begangen worden. Sich von der Verfassung leiten lassen, sei eine notwendige Voraussetzung für gute Politik in einer modernen weltoffenen Gesellschaft, betonte Landtagspräsidentin Britta Stark bei der Festveranstaltung in Potsdam. Die Landesverfassung trage die Handschrift des Runden Tisches der friedlichen Revolution, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Am 14. April 1992 wurde der Entwurf einer Landesverfassung im Landtag beschlossen. Zwei Monate später stimmten am 14. Juni in einem Volksentscheid 94 Prozent der Wahlberechtigten dem Text zu. Am 21. August 1992 trat sie in Kraft.

Seitdem wurde der Gesetzestext acht mal geändert oder ergänzt. 2011 wurde das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt. 2013 kam die Antirassismusklausel hinzu. Die Verfassung regelt den Aufbau des Staates, die Kompetenzen der Staatsgewalten, die Rechte und Pflichten von Staat und Bürgern auch die Freiheits- und Grundrecht. Die Brandenburger Verfassung war die erste in einem der neuen Bundesländer.