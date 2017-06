Spaßiger Familientag

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (dd) Zuckerwatte, Waffeln und Kuchen, dazu jede Menge Spiele mit langen Wasserrohren sowie Blechdosen zum Umwerfen: Für Knirpse war das große Fest des Bündnisses familenfreundliches Neuruppin am Mittwoch auf dem Kirchplatz an der Pfarrkirche der beste Ort der Stadt. Und auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Ziegler hatte ihren Spaß und spielte ein paar Partien des bei Jugendlichen so beliebten Spiels Flunkyball. Rund 500 Kinder und Eltern tummelten sich insgesamt dort. 30Akteure und soziale Vereine der Stadt, die das Fest unterstützt haben, sorgten für die Angebote. Neuruppins Bündniskoordinatorin Sabine Ruffert freute sich über den großen Zuspruch. Kitakinder und Schüler sangen auf der Bühne, die Gauklerkids zeigten Kunststücke. Zudem hätten Eltern die Chance gehabt, aufzuschreiben, für wie kinderfreundlich sie Neuruppin eigentlich halten. Und was sich noch verbessern ließe. An einem Stand des Rathauses war eine lange Tapetenrolle für die Meinungsbekundungen ausgerollt. Nur wenige Eltern nutzten die Möglichkeit. Wünsche waren unter anderem bessere Parkmöglichkeiten in der Innenstadt oder eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie dank flexiblerer Arbeitgeber. Auch mit einer Videokamera wurden Stimmen gesammelt.