Istanbul (dpa) Nach einem Monat in Untersuchungshaft hat ein Gericht die Freilassung des Chefredakteurs des Online-Auftritts der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" angeordnet. Das Gericht in Istanbul verfügte am Mittwoch, dass Oguz Güven auf freien Fuß gesetzt wird, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Terrorpropaganda vor und fordert bis zu zehneinhalb Jahre Haft für den Journalisten. Der Prozess soll am 14. September beginnen.