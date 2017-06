artikel-ansicht/dg/0/

Beim Rasenturnier in Stuttgart verlor der Rekord-Grand-Slam-Sieger am Mittwoch überraschend mit 6:2, 6:7 (8:10), 4:6. Damit musste der Schweizer beim ersten Auftritt nach seiner freiwilligen gut zehnwöchigen Auszeit einen Rückschlag auf dem angestrebten Weg zum achten Wimbledon-Titel hinnehmen. Haas zog auf seiner Abschiedstour ins Viertelfinale gegen den Hamburger Mischa Zverev ein. Der 39-Jährige plant, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden. Das Turnier in Stuttgart ist mit 701 975 Euro dotiert.