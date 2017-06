Reitturnier in Kiel findet nicht mehr statt

artikel-ansicht/dg/0/

«Dass es für uns Turnierveranstalter in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden ist, Sponsoren für den Reitsport zu gewinnen, zeichnete sich auch in Kiel seit Längerem ab», sagte Turnierorganisator Peter Rathmann. In den vergangenen Jahren verschwanden bereits mehrere große Veranstaltungen aus dem Turnierkalender, darunter in Bremen und Hannover.