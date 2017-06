Straßenbau ausgebremst

artikel-ansicht/dg/0/

Vogelsang/Kurtschlag (GZ) "Den Bürgern ist es es egal, wer Träger der Straße ist. Hauptsache es passiert was", sagte Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch beim Besuch der stark sanierungsbedürftigen Ortsdurchfahrten von Vogelsang und Kurtschlag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581315/

Bei der Übertragung der wenig befahrenen Landesstraße aus dem Grünen Netz setzt Schneider nun verstärkt auf die "kommunale Familie", die sanierte Pisten mittelfristig übernehmen sollen. Der Landesrechnungshof habe es der Regierung aufgetragen, in den nächsten zehn Jahren 2 000 Kilometer Landesstraße an die Kreise und Gemeinden abzugeben. Schneider will sich nun den Verhandlungen stellen. "Ich will dem Streit gar nicht aus dem Weg gehe. Ich streite mich gerne, aber am Ende muss ein Ergebnis dabei herauskommen", betonte die Ministerin im Gespräch mit Bürgern in Kurtschlag. Die fühlen sich schon lange von der Entwicklung im Land abgehängt und fordern den raschen Ausbau der L 215 inklusive der maroden Ortsdurchfahrt. "Ich kann ihnen keine Hoffnung machen, dass die Straße schnell ausgebaut wird", dämpfte die SPD-Politikerin die Erwartungen der Anwohner. Nur vier Prozent des gesamten Straßenverkehrs in Brandenburgs würden über das Grüne Netz abgewickelt. "Da können wir nur flicken, damit sie befahrbar bleiben", warb Schneider bei den Vertretern der Stadt Zehdenick um Verständnis. Die wenig befahrenen Landesstraßen jetzt mit viel Geld auszubauen, sei wenig sinnvoll, zumal 60 Prozent der Ortsdurchfahrten im stark belasteten Grundnetz extrem sanierungsbedürftig seien. Da würden auch die 100 Millionen Euro nicht reichen, die das Land bereit gestellt habe.

"Trotzdem müssen wir eine Lösung finden, wie wir die schlechten Straßen ausbauen können", mahnte Stadtverordnetenvorsteher Hartmut Leib (SPD), nachdem er auf der L 215 selbst bei Tempo 60 ordentlich durchgeschüttelt worden war. Bislang kommt die Abstufung nur sehr zögerlich voran, weil viele Landkreise Vorbehalte haben. Zwischen 2011 und 2015 seien gerade einmal 250 Kilometer vom Land auf die Kommunen übertragen worden, verdeutlichte Schneider, wie zäh sich dieser Prozess gestalte. "Wir müssen jetzt für die Straßen im Grünen Netz ein Konzept machen, damit wir das hinkriegen", so Schneider.

Selbst bei der Ortsdurchfahrt Vogelsang dämpfte die Ministerin hohe Erwartungen. Erst vergangene Woche erhielt die Stadt Zehdenick aus dem Landesbetrieb Straßenwesen Eberswalde die Nachricht, dass die Deckensanierung der Bundesstraße 109 in Vogelsang auf das Jahr 2018 vorgezogen werden könne und die kombinierten Radwege erst 2019 realisiert würden. Doch hier warnte die Ministerin: Es müsse zunächst geprüft werden, ob der Untergrund für eine Deckensanierung ausreichend sei. Alles andere wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, weil eine neue Decke nur fünf bis sieben Jahre halte. Zudem müsse für die komplizierte Entwässerungeine Lösung gefunden werden. "Es läuft wohl eher auf ein Planfeststellungsverfahren hinaus", so Schneider. Denn es habe sich herausgestellt, dass nicht im vorhandenen Bestand gearbeitet werden könne, was die Schaffung eines breiteren Durchlasses unter der Bahntrasse anbelangt. Bevor es grünes Licht für die Sanierung gibt, müssten einige Dinge geklärt werden.