Segelunterricht in der Schule

Müllrose (MOZ) Seit Montag erlernen 16 Müllroser Schüler der 7. Klasse auf dem Großen Müllroser See das Segeln. Mit einer Regatta am Freitag endet diese Projektwoche. Ähnliches wird für die zeitgleichen Projekte Drachenboot und Paddelboot organisiert.

Lernen das Segeln im Schulunterricht: 16 Müllroser Siebtklässler (mit blauen Hemden) im Rahmen einer Projektwoche am Großen Müllroser See. Für den Freitag ist eine Abschluss-Regatta mit der Optimisten-Jolle geplant © Marco Mechler

In dieser Woche haben die Schüler der 7. Klasse der Schule Müllrose die Möglichkeit, auf ihrem heimischen Stadt-See, dem Großen Müllroser See, den Segel-Sport kennenzulernen. Es handelt sich hierbei um ein gefördertes Projekt im Rahmen der INISEK I. Die "Initiative Sekundarstufe I" wird durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert. Die Schule Müllrose arbeitet hierzu in Kooperation mit dem Müllroser Sportverein (MSV).

Betreut werden die 16 Schüler auf dem Gelände der Abteilung Segeln an der Seeallee vom Vereinsmitglied Marco Mechler, der zwei segelnde Kinder beim MSV hat. Laut Mechler haben die Schüler bislang großes Interesse gezeigt, sich die Grundlagen des Segelsports anzueignen. Beim Müllroser SV gibt es derzeit etwa 20 Nachwuchssegler. Während die Jüngsten im Optimisten sitzen, segeln die Größeren in der Bootsklasse Cadet. Mit dem Optimisten dürfen sich auch die Siebtklässler ausprobieren. Das Vereins-Gelände am Großen Müllroser See wurde vom Müllroser SV hergerichtet. Unter anderem wurde ein großer Pavillon zu einem Klassenzimmer umfunktioniert. In diesem findet überwiegend der theoretische Teil des Segel-Unterrichts statt. Am Gelände ist ein Steg.

Von noch größerem Interesse bei den Schülern ist laut Mechler der bunte Mix aus vielen praktischen Dingen. Angefangen von der Knotenkunde, wo jeder Schüler ein Seil in die Hand bekommt. Auf sehr spielerische Art und mit viel Humor werden laut Mechler ihnen verschiedene Knoten, die fürs Segeln sehr hilfreich sind, beigebracht.

Am ersten Tag wurden eine Menge praktische Übungen teils noch im Trockenen, also an Land vollzogen. Aber auch der Kontakt zum Wasser wurde laut Mechler recht schnell hergestellt. Dabei gab es auch einen Fall aus dem Boot. "Das wurde locker genommen, doch dabei wurde klar, wie wichtig das Anlegen von Schwimmwesten vor dem Segeln ist", erklärt Marco Mechler.

Alle Segelboote wurden für das Schulprojekt vom Müllroser Sportverein bereitgestellt. Im Vorfeld haben die Kinder und Jugendlichen des Müllroser SV dafür gesorgt, dass jedes Segelboot einsatzbereit ist.

Seit dem zweiten Projekttag sind die Schüler mit einem Segelboot auf dem Wasser und bekommen das Steuern eines Opti-Segelbootes praxisnah beigebracht. In der Projektwoche können sie dabei ihren Mut, ihr Selbstbewusstsein, ihre Eigenverantwortung und ihren Teamgeist entwickeln. Der Projektleiter, die Lizenztrainer aus dem Verein und weitere Helfer, zum Teil bestehend aus Schülerinnen höherer Klassenstufen, die bereits in den Vorjahren an einem solchen Segelprojekt am Großen Müllroser See teilgenommen haben, versuchen die Schüler für den Sport und die Aktivität an der frischen Luft zu begeistern.

Am Freitagvormittag ist eine Abschlussregatta geplant. Am Nachmittag und am Abend gibt es in der Marina Schlaubetal in Müllrose eine Abschlussveranstaltung mit weiteren Siebtklässlern, die zeitgleich an den Projekten Drachenboot und Paddeln teilnehmen.