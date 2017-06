Top Ten sind für Junioren-Heber drin

artikel-ansicht/dg/0/

Drei Junioren hat der Bundesverband Deutscher Gewichtheber für die heute beginnenden Junioren-Weltmeisterschaften in Tokio nominiert. Gleich zwei kommen vom Bundesstützpunkt Frankfurt (Oder): Leon Schedler und Jon Luke Mau.

"Das ist wirklich ein großer Erfolg für unseren Stützpunkt", betont Stützpunkttrainer Detlef Blasche. Er weiß, dass die Entsendung der Sportler alles andere als selbstverständlich ist. Denn der Bundesverband konzentriert sich vor allem auf die Europameisterschaften. "Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und weil Jon und Leon zum Zukunftskader gehören, nimmt Deutschland diesmal an der WM teil. So können sie sich schon mit dem Fluidum vertraut machen."

Dass seine beiden Schützlinge es soweit schaffen, da war sich Detlef Blasche beim gebürtigen Schwedter Mau (TSV Blau-Weiß/-62 kg) nach dessen 3. Platz im Stoßen bei der Junioren-EM 2016 am sichersten. "Als der Bundesverband die Norm festlegte, hatte sie der 18-Jährige schon im Kasten" Bei dem gerade 19 Jahre alt gewordenen Leon Schedler vom ASK Frankfurt (-56 kg) - Silber im Stoßen bei der JEM - hielt die Befürchtung, dass "alle Planungen aufgrund wiederholter Verletzungen und Erkrankungen wie ein Kartenhaus zusammenfallen", lange an. "Aber Leon hat sich zusammengerissen." Neu für die Frankfurter Trainer ist, dass sich erstmals Heber der niedrigen Gewichtsklassen so gut entwickelt haben. Bisher waren die Oderstädter bei den "schweren Jungs" wie Robert Oswald international vertreten.

Sportschüler Jon Luke Mau erfüllte die WM-Normen mit 115 kg im Reißen und 146 kg im Stoßen schon im März in San Marino. "Große Emotionen habe ich da nicht herausgelassen, weil ich wusste, dass es zu schaffen war. Aber zuletzt wurde die Aufregung immer größer", erzählte das Energiebündel einen Tag vor dem Abflug. Dazwischen lagen mit dem Pokal der Blauen Schwerter und dem BVDG-Lehrgang in Leinen zwei weitere Testwettkämpfe, galt es, auf hohem Leistungsniveau weiter zu trainieren. Zum Beispiel mit vielen Schwungdrücken: Dabei zieht der Sportler mit Hilfe von Bändern am Handgelenk Lasten, die über der Bestleistung liegen, je zwei-, dreimal mit Schwung etwa auf Hüfthöhe.

Leon Schedler, der in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen wurde, nutzte beim Testwettkampf in Leinen seine letzte Chance zur Normerfüllung (R 100/S 130). "Die drei Trainingswochen davor liefen wirklich schlecht. In Leinen ging es immer besser, ich hatte im Kopf, dass ich nicht aufgeben darf. Am Tag des Testwettkampfs habe ich mich top gefühlt", beschrieb der ruhig wirkende Heber.

Was die beiden Kraftathleten, die mit der 7. Klasse an die Frankfurter Sportschule kamen, auszeichnet, da führt ihr Trainer mehrere Punkte auf: Sie seien selbstbewusst, hätten gute technische Voraussetzungen und würden den Spruch "Ohne Fleiß kein Preis" ernst nehmen. "Beide trainieren hart, sie wollen meine Trainingspläne immer übererfüllen. Das ist eine gute Eigenschaft. Aber als Trainer muss man aufpassen, weil schnell die Verletzungsgefahr steigt."

Was seine Erwartung an die Leistungen in Tokio betrifft, blieb Blasche Realist. Laut Meldeergebnissen befinden sich sowohl Mau als auch Schedler unter den Top Ten. "Wenn das am Schluss auch so ist, ist es gut. Wenn sie weiter nach vorn kommen, umso besser. Ich glaube, sie können noch ein bisschen mehr ..." Jon Luke Mau sprach da schon von neuen Bestleistungen: im Reißen mindestens 120 Kilogramm, im Stoßen 155 kg. Letztere hat der Zwölftklässler, der zuletzt noch zwei große Klausuren in Sporttheorie und Physik geschrieben hat, bereits im Training geschafft.

Leon Schedler formuliert sein Ziel so: "Erst mal sechs gültige Versuche. Dann vielleicht neue Bestleistungen im Reißen mit 102 bis 105 kg und im Stoßen mit 132 oder 135 Kilogramm. Und dann vielleicht eine Medaille."

Inzwischen haben alle Drei in Tokio die Eingewöhnung mit siebenstündiger Zeitverschiebung gut gepackt. Blasche schrieb per Mail: "Am vierten Tag zeigte sich erstmalig eine Anpassung, wir leiden nicht mehr unter Schlafstörungen. Das Training lief in gewohnter Qualität ab. Die extreme Ordnung und Sauberkeit in der Trainingshalle fällt auf." Gestern Abend erfolgte die Einteilung in die Startgruppen für die jeweilige Gewichtsklasse. Freitag muss Leon Schedler auf die Heberbühne treten, tags drauf folgtJon Luke Mau.