Washington (dpa) Der US-Senator Bernie Sanders hat sich in klaren Worten von dem Schützen distanziert, der am Mittwoch einen US-Abgeordneten in der Nähe von Washington verletzt hatte. Gewalt sei niemals ein Mittel in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, heißt es in einem Statement von Sanders, der sich für die Demokraten um die Präsidentschaft beworben hatte, parteiintern aber gegen Hillary Clinton unterlegen war.