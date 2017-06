Dilling und Teichert triumphieren

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Gerd Teichert von der TSG Seelow triumphierte bei der achten Auflage des 24-Stunden-Europalaufes in Hoyerswerda unangefochten. Der Sieg in der Damenkonkurrenz ging ebenfalls nach Märkisch-Oderland. Die Bad Freienwalderin Daniela Dilling, die für die LG Nord Berlin startete, siegte.

Insgesamt gingen 121 Teilnehmer bei der 8. Auflage des 24-Stunden-Europalaufes auf der 925 Meter langen Strecke rund um das Schwimmbad in Hoyerswerda in verschiedenen Konkurrenzen an den Start. Neun Männer und zwei Frauen stellten sich der Herkulesaufgabe und bewältigten den 24-Stundenlauf.

Nicht weniger als fünf verschiedene Läufe über jeweils andere Distanzen hatte der Veranstalter im Angebot. Selbst ein Nacht-Marathon gehörte dazu. Die größte Herausforderung meisterten neun Männer und zwei Frauen. Mehr als 200 Runden lief der Sieger Gerd Teichert vom TSG Seelow und kam vor dem zweitplatzierten Olaf Graf von der TSG Fredersdorf sowie Peter Hübner vom der LG Ultralauf ins Ziel.

Ein Bravo ging am Ende an alle Frauen und Männer, die die Strapazen - egal auf welcher der Strecke - auf sich nahmen. Die Organisatoren um Manfred Grüneberg bedankten sich bei den mehr als 60 Helfern, die rund um die Uhr bei dem Lauftreff aktiv waren.

Thomas Delling, Bürgermeister Hoyerswerdas, zeigte sich beeindruckt: "Das ist schon eine Wahnsinnsleistung. Ich finde es schön, dass auch diejenigen, die sich den ganz großen Kanten nicht zutrauten, Alternativen hatten. Den Organisatoren vom Lauftreff Lausitz ist eine ganz tolle Sache gelungen. Der Europalauf bringt Menschen aus ganz Deutschland zusammen."

Vier Frauen und sechs Männer starteten beim 6-Stunden-Europalauf. Einen Doppelerfolg gab es für die TSG Rot-Weiss Fredersdorf. Birgit Ladewig gewann vor der Vereinskollegin Susanne Franke. Bei den Männern gewann Heiko Bremer (Tria Team Senftenberg) gefolgt von Dominique Bode und Hans Joachim Dierkopf (beide LG Nord Berlin Ultrateam).

Beim 12-Stunden-Europalauf starteten zwei Frauen und vier Männer. Bei den Frauen hatte Brigitte Leismann vom TV Witzhelden die Nase vorn. Auf dem zweiten Rang landete Petra Klinner (Laufverein Schwerin). Bei den Männern siegte Christian Grundner (LV-Geiselhoering) vor Jens Noack (LG Mauerweg Berlin) und Klaus-Dieter Knapp (Berliner Laufmasche).

Der Höhepunkt, der 24-Stunden-Europalauf, sah zwei Frauen und neun Männer am Start. Als Siegerin überquerte Daniela Dilling (LG Nord Berlin) vor Antje Wensel (Bischofswerda) die Ziellinie. Für Daniela Dilling ein Gefühl, das sie bereits aus vorangegangenen Jahren kannte: "Ich komme aus Bad Freienwalde und bin bereits zum dritten Mal dabei. Dass ich nun den dritten Erfolg erlaufen habe, ist umso schöner."

Im Männer-Wettbewerb siegte Gerd Teichert (TSG Seelow) vor Olaf Graf (TSG Fredersdorf) und Peter Hübner (LG Ultralauf). Die letzten fünf Runden begleitete seine Frau Kerstin den Gewinner ins Ziel. Nach 24 Stunden überquerte der Seelower die Rundenzählmatte zum 200. Mal und absolvierte somit stolze 185 Kilometer. "Ich habe bereits zahlreiche Ultraläufe absolviert, aber dies war der erste 24-Stundenlauf. In der Nacht war es super, aber die Wärme am Tage machte nicht nur mir zu schaffen. Ich bin 20 Stunden am Stück durchgelaufen. Besonders die letzten Runden haben so richtig weh getan. Mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet, da mir der Saar-Hunsrück-Supertrail, den ich als 13. gefinisht habe, doch noch in den Knochen steckte. Umso mehr freue ich mich über diesen grandiosen Erfolg in Hoyerswerda", ließ Teichert seiner Freude im Ziel freien Lauf.