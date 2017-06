Routiniers ermitteln Billardmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Bralitz (MOZ) Sie können es einfach nicht lassen: Auch in der aktuellen Sommerpause zeigen sich die Routiniers unter den hiesigen Billardkeglern des Kreisfachverbandes Märkisch-Oderland (KFA) umtriebig. Erstmals in der Geschichte des Fachverbandes sind nun die MOL-Kreiseinzelmeisterschaften der Altersklassen Ü 60 sowie Ü 70 ausgeschrieben. In enger Zusammenarbeit mit dem Team-Titelträger Rot-Weiß Bralitz sollen die in Turnierform ausgespielten Premieren-Meisterschaften am 5. August ab 9 Uhr auf den Bralitzer Tischen stattfinden.