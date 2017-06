Mütter sind stolz auf ihre Jungs

artikel-ansicht/dg/0/

Naturgemäß sind es vor allem die Mädchen und Jungen der Interessengemeinschaft Leichtathletik, die die Ergebnislisten dominieren. Aber die Namen der Fußballer vom 1. FC Schöneiche finden sich da zum Beispiel ebenso wieder wie die der Gymnastik-Truppe der TSGL und der Germania-Starter. Und dieses Spektrum gilt natürlich auch für das Organisationsteam um Christian Jahnke von den TSGL-Volleyballern und Peter Pohle (Germania) sowie die unzähligen Helfer.

Sybill Mai, Gisa Engel und Marion Fünfstück zum Beispiel, die sich seit Jahren vor Ort um die Anmeldungen kümmern. Und die reichlich zu tun hatten. Denn aus einstmals 70 Startern auf fünf Strecken bis hin zu den 12Kilometern waren diesmal 230 geworden - Rekord-Teilnehmerzahl, wie Jahnke stolz verkünden konnte. Das Trio vom Nachmeldestand gehört übrigens zu einer Gruppe von Gymnastinnen, die sich "Die Herbstzeitlosen" nennt.

Max Julius, der immer mittwochs zum Kinderturnen bei Trainerin Eleonore Riesner geht, war zum ersten Mal dabei. Während Franziska Heinrich, die Mutter des Fünfjährigen, fleißig Handy-Fotos machte, begleitete Jenny Frenzel ihn zum Start der 400Meter der U-8-Bambini. In 1:19 Minuten belegte er Platz 8 und ließ immerhin 23 Mädchen und Jungen hinter sich. Die Oma aus Berlin (61), die auch schon mal beim Frauen-Lauf und bei der Team-Staffel mitmacht, absolvierte anschließend die 6Kilometer in 52:07. Max Julius hatte danach nur eins: Hunger ...

Kurioses tat sich über 3 Kilo-meter: Jacob Ahrend (Jahrgang 2000) und Melvin Piater (03), von Hause aus Triathleten, wollten eigentlich die viermal so lange Strecke absolvieren, waren aber falsch abgebogen und eher als gewollt im Ziel. Eigentlicher Sieger wurde Ben Frede - sehr zur Freude von Mutter Grit, früher selbst Leichtathletin. "Das ist der Knaller", war das Einzige, was sie hervorbrachte. Erst seit 2015 trainiert der Elfjährige bei der IGL, mag besonders die 800m, war so eine lange Strecke zuvor nie im Wettkampf gelaufen.

Derweil steht in der Waldgartengemeinde bereits das nächste sportliche Ereignis an: Die Interessengemeinschaft feiert am Sonnabend 50 Jahre Leichathletik in Schöneiche - mit einem Werfer-Tag ab 10 Uhr auf dem Sportplatz an der Babickstraße. Die Kinder absolvieren einen Dreikampf aus Medizinballstoßen, Ring- und Heulerweitwurf, Jugendliche ab 14 und Erwachsene sind mit Speer, Diskus und Kugel gefordert.

