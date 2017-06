Rätselhafter Todesfall

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach einem Todesfall im öffentlichen Raum in Strausberg-Vorstadt am Sonnabendmorgen machen Gerüchte und Besorgnis unter Anwohnern die Runde. Der Leiter der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, Jens Bergmann, bestätigte auf MOZ-Nachfrage, dass ein junger Mann in Vorstadt gestorben sei: "Todesermittlungssachen geben wir aber nicht an die Presse weiter. Weitere polizeilich relevante Sachverhalte gab es in einem solchen Sachzusammenhang nicht." Er sehe keinen Grund zur Besorgnis für die Anwohner, betonte der Kripochef.