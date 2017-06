Gangbarer Weg

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man sollte sich nichts vormachen: In der Prignitz, Uckermark oder Lausitz wird die medizinische Versorgung nie so sein wie in der Berliner Mitte. Auch und gerade nicht bei Diabetes. Denn die Stoffwechselkrankheit ist, zumindest in der häufigsten Form Typ 2, vor allem ein Phänomen der Älteren und Übergewichtigen. Und die finden sich angesichts der demografischen Entwicklung besonders auf dem Land. Wo aber häufig Ärztemangel herrscht. Es gibt also viel Nachfrage nach Behandlung, aber eher wenig Angebot an medizinischer Kompetenz. Daran etwas spürbar und dauerhaft zu ändern, ist trotz diverser Ideen und Projekte nicht gelungen.