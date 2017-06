SPD und CDU kippen Baumschutz

artikel-ansicht/dg/0/

Schon im Februar war die Baumschutzsatzung Gegenstand der Beratung in den Ausschüssen und Ortsbeiräten. Die Verwaltung hatte damals eine Änderung des 2010 beschlossenen Regelwerks empfohlen. Danach sollte der generelle Schutzstatus für Nadelbäume aufgehoben werden. Nur die Waldkiefer, als typischer Baum der Mark, der in einigen Ortsteilen sogar prägenden Charakter habe, sollte weiterhin geschützt werden. Darüber und über Einwände des Ortsbeirats Wensickendorf zu Ersatzpflanzungen gab es damals keine Einigung. Die Verwaltung stellte die Satzungsänderung zurück, konnte die Wensickendorfer Bedenken inzwischen aber ausräumen und legte den Änderungsentwurf jetzt erneut vor.

"Wir haben uns entschlossen, am Schutzstatus der Waldkiefer festzuhalten", sagte Baustadtrat Frank Oltersdorf (SPD). Ansonsten komme die Vorlage den Bürgern noch entgegen, weil nicht mehr nach jeden weiteren 50 Zentimetern Stammumfang eine zusätzliche Ersatzpflanzung fällig werde, sondern erst nach jeden weiteren 75 Zentimetern.

SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann erklärte, dass sich seine Fraktion am Abend zuvor erneut mit der Baumschutzsatzung befasst habe. Sie sei zu dem Schluss gekommen, "dass die Satzung durchaus strittig ist". Zur Überraschung der übrigen Ausschussmitglieder legte Blettermann einen sehr kurzen Änderungsantrag vor. "Wir beschließen, dass die Oranienburger Baumschutzsatzung zum 31. Dezember 2017 endet".

"Die handstreichartige Abschaffung der Baumschutzsatzung ist ein Skandal", protestierte der Grüne-Fraktionschef Heiner Klemp. 2010 hatten Grüne und SPD die Baumschutzsatzung gemeinsam auf den Weg gebracht. "Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Immerhin wurden in dieser Zeit 3 761 Bäume nachgepflanzt und 240 000 Euro an Ausgleichszahlungen an die Stadt geleistet", betonte Klemp. "Die Satzung definiert genau, welcher Baum geschützt ist und welcher nicht, welche Ersatzpflanzungen nötig sind und wie das Genehmigungsverfahren geregelt ist", sagte Klemp, der für die Grünen Bürgermeister werden möchte.

Eine Abschaffung der Satzung führe zu mehr Rechtsunsicherheit, bedeute aber nicht, dass Bäume nun plötzlich ohne Schutz seien. Denn dann greife das eher schwammige Bundesnaturschutzgesetz. Die Zuständigkeit gehe damit auf die Untere Naturschutzbehörde beim Landkreis über. "Keine klaren Richtlinien haben aber höhere Kosten und längere Wartezeiten für die Grundstückseigentümer zur Folge", sagte Klemp.

Er plädierte für eine Vertagung des Themas in die nächste Sitzung, in der dann noch ein Fachmann der Unteren Naturschutzbehörde Rede und Antwort stehen sollte. Klemps Antrag fand keine Zustimmung. Der Änderungsantrag der SPD wurde mit sechs Stimmen, bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen.

Noch gilt die aktuelle Baumschutzsatzung der Stadt. Mit der Empfehlung des Bauausschusses, die Satzung zum Jahresende abzuschaffen, befassen sich nächste Woche die acht Ortsbeiräte, die im Februar je zur Hälfte für und gegen den damals vorgelegten Entwurf plädiert hatten. Der Hauptausschuss wird am 3. Juli darüber beraten. Am 17. Juli treffen die Stadtverordneten eine Entscheidung.