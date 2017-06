artikel-ansicht/dg/0/

"Sauberer Lohn fürs Saubermachen" - unter dem Slogan kämpft die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Oderland dafür, dass Gebäudereiniger aus dem Niedriglohnsektor heraus kommen. Rund 1150 Reinigungskräfte gibt es in Unternehmen in Märkisch-Oderland. "Alle haben Wertschätzung für ihre Arbeit verdient", sieht es die IG-Bezirksverbandsvorsitzende Astrid Gehrke. "Sie machen einen Knochenjob. Büros, Flure, Altenheime, Krankenhäuser, Arbeitshallen, Fenster und Toiletten zu putzen, ist harte Arbeit." Deshalb kämpfe die Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde darum, dass Reinigungskräfte einen Euro mehr die Stunde bekommen. Denn in der Regel werde lediglich der gesetzliche Mindestlohn von 9,05 Euro die Stunde gezahlt.

Bei Reinigungskräften mit kommunaler Anstellung sei dies längst erreicht, versichert die Leiterin des Seelower Bauhofes, Astrid Gellenthin. "Wir haben fünf Festangestellte in diesem Bereich", erklärt sie. "Sie werden nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes entlohnt, erhalten dementsprechend auch alle Steigerungen nach Dienstjahren." Geputzt werde vor allem in den Schulen der Stadt.

Oliver Suckrow beschäftigt zehn Putzkräfte sowie zwei Glasreiniger in seiner privaten Firma. "Wir können nur Mindestlohn zahlen", bekennt der Seelower. Bei den Lohnnebenkosten liege er jetzt schon bei 75 Prozent. "Jeden Euro mehr Lohn müssten die Kunden tragen. Und die Konkurrenz ist sehr hart." Der Firmenchef weiß, dass so manches Unternehmen die Mindestlohn-Auflage einfach umschifft.

"Die Arbeitskräfte, die vorher zwei Stunden Zeit in einem Objekt hatten, müssen ihr Pensum jetzt in einer schaffen. Das gibt es bei mir nicht. Wir wollen Qualität liefern, darauf verlassen sich unsere Kunden." Immer wieder putze er auch selbst, prüfe, wie lange welche Arbeitsgänge dauern. Er habe gerade ein Beispiel erlebt, wo eine Vorgängerfirma 20 Minuten zum Reinigen veranschlagt habe, es aber unter zwei Stunden gar nicht gehe.

Firmen, die für den Landkreis putzen, müssen Mindestlohn zahlen. "Das ist bei der Ausschreibung Bedingung und wird auch kontrolliert", erklärt Frank Jänicke von der Liegenschaftsverwaltung. Weit mehr als 100 Menschen würden in Schulen, Verwaltungen und Einrichtungen des Kreises putzen. Es seien regional verschiedene Firmen im Einsatz, für alle würden jedoch die gleichen Kriterien gelten.