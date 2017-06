Schwedenrot verdeckt Rückwände

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde befindet sich in ständigem Wandel. Die neuesten Errungenschaften der Stadtsanierung sowie die Pläne hat Bauamtsleiter Rainer Texdorf am Mittwoch bei einem Stadtspaziergang anlässlich der Seniorenwoche vorgestellt.

Rainer Texdorf ist gut vorbereitet und hat etwas zu erzählen. "Historische Innenstadt und neue Baustellen" ist das Thema der Stadtführung, zu der er anlässlich der Seniorenwoche eingeladen hat. Dass sich mit Helmut Otto, Dietmar Gramzow und Ulrich Oehlke nur drei Senioren angemeldet haben, ist wohl eher der Organisation der Seniorenwoche insgesamt geschuldet wie der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann bereits selbstkritisch angemerkt hat.

Das Interesse der drei Teilnehmer ist groß, wie sich schnell herausstellt. Nach dem Treffpunkt vor dem Rathaus steuert Rainer Texdorf die erste Station an. Vom Hof des Cafés der Wriezener Backstube in der Königstraße blicken die Stadt-Spaziergänger, begleitet von Beate Podlich von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH erstaunt auf die leuchtend roten Rückwände der Nebengebäude des Oderlandmuseums.

Weil die Rückwände so uneben waren, dass kein Putz hielt, habe sich die Stadt für eine ganz neuartige Fassadengestaltung entschieden, so Texdorf. Die nach 1800 gebauten Häuser haben zwar ordentliche Fassaden aus rotem Backstein. Für die Rückwände, die an die Nebengelasse der Nachbargrundstücke gebaut wurden, gaben sich die alten Freienwalder weniger Mühe. Es seien Feldsteine, Bruch- und Halbsteine mit unterschiedlichem Putz verwendet und verfugt worden, erläuterte der Behördenchef. Die Fassade sei vollkommen uneben gewesen. "Diese Erfahrung habe ich bei meinem Haus auch gemacht", bestätigt Dieter Gramzow. Die Stadt habe eine spezielle Fassade aus sibirischen Lärchenholz vorgebaut, die sogar ein Fundament habe. Von der dafür zu Verfügung stehenden kleinen Farbpalette habe das Schwedenrot am besten gepasst, so Texdorf. 89 000 Euro investierte die Stadt.

Danach spaziert die kleine Gruppe weiter zur Karl-Marx-Straße. Kerstin Schwandtke, Koordinatorin des erst im Mai eröffneten Stephanus-Treffpunktes erwartet die Besucher schon. Sie zeigt ihnen die Räume in dem vermutlich ältesten Haus am Marktplatz, das früher als Käse- laden bekannt war. Die Eigentümer Matthias Abeln und Matthias Heidgerken haben es vor dem Verfall gerettet , aufwändig saniert und der Stephanus-Stiftung langfristig vermietet.

Was aus der Autowerkstatt Spörl geworden ist, erfahren die Senioren an der letzten Station. Dirk Möller, Chef des Planungsbüros Plan Concept GmbH, führt Gruppe durch das Erdgeschoss des ehemaligen Industriebaus, der zwischen 1910 und 1920 errichtet wurde. Sichtbar geblieben ist ein Metall-Träger, den Dirk Möller erhalten konnte, sowie eine Industrie-Treppe, die nach oben führt. Beachtung bei den Schaulustigen findet der Betonfußboden, den Möller schleifen und versiegeln ließ. Ohne das Engagement des Bauherren, hätte das Gebäude abgerissen werden müssen. Die Fenster waren nicht mehr vorhanden. Aus einem Rest und Fotos konnten sie nachgebaut werden.

Texdorf weist noch auf die Alte Post hin, die die Stadt für vier Millionen Euro umbauen will, um dort Bibliothek im Erdgeschoss und Archiv im Keller unterzubringen. Bibliotheksexperten hätten jetzt davor gewarnt, so Texdorf. Das Gebäude könne überschwemmt, die Archivalien vernichtet werden.