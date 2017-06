artikel-ansicht/dg/0/

Lange Staus in Frankfurt und Slubice

Frankfurt (Oder) (MOZ) Staus, wütendes Gehupe, Falschfahrer und immer wieder demonstrativ gestreckte Mittelfinger - im Fahrzeugverkehr in der Innenstadt lagen am Mittwoch die Nerven blank. Die einen Autofahrer waren sauer, weil sie von der Stadtbrücke kommend an der Ampel nach rechts abbiegen mussten. Die anderen Autofahrer waren sauer, weil sie auf ihrem Weg von Norden in die Innenstadt in Höhe des Restaurants Fratelli plötzlich vor einem "Durchfahrt verboten"-Schild standen. Und viele andere waren sauer, weil sich die Kraftfahrzeuge sowohl in der Heilbronner und der Leipziger Straße in Frankfurt als auch in der Slubicer Innenstadt noch weiter stauten, als es zuletzt ohnehin schon der Fall war.

Falschfahrer: An der Kreuzung vor der Slubicer Straße rollen Autos in Kolonne hinter der Straßenbahn hinterher in Richtung Oderturm, obwohl ein Schild die Durchfahrt verbietet.



