Beeskower Ruderer überraschen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581337/

Für das Land Brandenburg fand diese auf der internationalen Strecke in Brandenburg/Havel statt. Und dabei gelang dem RCB-Zweier in der Besetzung Gregor Kurylyszyn/ Marten-Laurin Büttner die große Überraschung: Auf der Langstrecke über 3000m verbesserten sie sich im Vergleich zur Rüdersdorfer Zeit um eine Minute und belegten einen hervorragenden zweiten Platz, mit nur drei Sekunden Rückstand auf die Sieger. Und über 1000m bestätigten sie ihren Formanstieg ebenfalls mit Rang 2, qualifizierten sich so für den Bundeswettbewerb, der einer Deutschen Meisterschaft der Jugend-Ruderer entspricht.

Im Rahmen der Regatta fanden auch Wettkämpfe der Junioren statt. Die Beeskowerin Luisa Kuhnert gewann das Einer-Rennen, rettete dabei die Winzigkeit von zwei Zehntelsekunden ins Ziel - ein schöner Erfolg für den Schützling von Trainer Norbert Köppen.