Rüstungsexporte sinken

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Deutschland zählt bei den Waffenexporteuren zu den Top 5 in der Welt. Wichtige Kunden sind die Golfstaaten, wo es gerade zwischen Saudi-Arabien und Katar gefährlich zündelt. Union und SPD sind da oft in Erklärungsnot - für die Opposition vor der Wahl gute Munition.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581338/

Sigmar Gabriel hat sich nie gedrückt. Wenn es um Waffenexporte ging, kämpfte der frühere Wirtschaftsminister und heutige Chefdiplomat stets mit offenem Visier für die SPD-Linie. Weniger Ausfuhren von Kriegsgerät, trotzdem aber auch Hilfe für schwierige Partner wie die Saudis und Katar. Gabriels Nachfolgerin, Brigitte Zypries, ging am Mittwoch auf Tauchstation. Keine Pressekonferenz, nur eine nüchterne Mitteilung. Die Märkische Oderzeitung beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie sieht die Bilanz aus?

Von Januar bis April wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von 2,42 Milliarden Euro erteilt, darunter eine teure Fregatte für Algerien. Im Vorjahreszeitraum waren es 3,3 Milliarden Euro.

Warum regt sich die Opposition trotzdem auf?

In gut drei Monaten ist Bundestagswahl. Da ist das Minenfeld Waffengeschäfte für Linke und Grüne eine besonders gute Vorlage. Linken-Experte Jan van Aken sagt, man dürfe sich von den jetzt gesunkenen Zahlen nicht blenden lassen. In der Top 10 der Kunden sind viele Golfstaaten zu finden, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Vor dem Hintergrund des Katar-Konflikts ist Saudi-Arabien, das ein Patrouillenboot erhielt, ein sehr schwieriger Geschäftspartner. Gabriel vertrat stets den Standpunkt, Grenzschutzboote seien nicht zu beanstanden: "Alles, was schwimmt, geht."

Dreht es sich nur um Boote?

Nein. Katar erhielt im vergangenen Jahr "Leopard 2"-Kampfpanzer und Panzerhaubitzen. Der Mega-Deal war 2013 von Union und FDP eingefädelt worden. Gabriel hätte ihn als Wirtschaftsminister stoppen können. Er tat es nicht, auch weil dann ein hoher Schadenersatz fällig geworden wäre und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vertragstreu sein wollte.

Und wie fällt die Jahresbilanz für 2016 aus?

Gabriel, der Ende Januar ins Außenministerium wechselte, gab 2016 grünes Licht für mögliche Rüstungsexporte im Wert von 6,84 Milliarden Euro. Das war weniger als im Rekordjahr 2015, als es um 7,86 Milliarden Euro ging, aber immer noch viel. Auf Saudi-Arabien entfielen 529 Millionen Euro

Kann die Regierung auch Erfolge vorweisen?

Ja. Die Kleinwaffenexporte - es geht um Maschinenpistolen, Handgranaten und tragbare Raketenwerfer - sind stark zurückgegangen. Bei Lieferungen in Länder außerhalb von EU und Nato, in denen die Menschenrechtslage heikel ist, ist die Regierung sensibler geworden. So verweigerte Gabriel Heckler & Koch die Ausfuhr von Bauteilen für das G36 Sturmgewehr. Und das obwohl Saudi-Arabien für viel Geld und mit Erlaubnis aus Berlin eine G36-Waffenfabrik in die Wüste gebaut hatte.