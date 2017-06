Diabetiker auf dem Land schlechter versorgt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Wo es in strukturschwachen Gebieten an der umfassenden Betreuung von Diabetes-Patienten fehlt, entstehen große Defizite bei der Behandlung, warnt der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe (VDBD). So habe eine Studie gezeigt, dass nur jeder Fünfte Insulin korrekt spritzen konnte.

"Es sind deutliche Defizite zu erkennen", sagt Werner Wyrwich, Geschäftsbereichsleiter der AOK Nordost. Während Berlin mit seiner Dichte an Ärzten und Beratungsangeboten "eine Insel der Glückseligkeit" sei, gebe es in Brandenburg entlang der polnischen Grenze, speziell auch in der Lausitz, deutliche Probleme, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten. Das sei besonders problematisch, weil 13,2 Prozent der Brandenburger AOK-Versicherten Diabetes-Patienten seien - bundesweit dagegen seien 9,8 Prozent der Bevölkerung von der Zuckerkrankheit betroffen, die vorrangig in zwei verschiedenen Typen auftritt. Massiv seien die Probleme auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort gebe es etwa einen eklatanten Mangel an Kinderdiabetologen, die Kinder und Jugendliche, bei denen Diabetes Typ 1 ausgebrochen ist, angemessen behandeln können.

Wozu ein Mangel an Behandlung, Schulung und Beratung führt, hat eine Pilotstudie im Auftrag des VDBD ergeben. Das Oldenburger RED-Institut hat 120 Patienten unter die Lupe genommen, die im Bayerischen Wald an der tschechischen Grenze wohnen und nicht von einer diabetologischen Schwerpunktpraxis versorgt werden. Ergebnis: Nur ein Drittel war gut eingestellt, die Blutzuckerwerte lagen also im gewünschten Bereich, erläutert Geschäftsführer Lars Hecht. Damit seien zwei Drittel nicht "ausreichend und sicher" behandelt gewesen. Nur jeder Fünfte konnte sich das nötige Insulin korrekt spritzen. Als die zumeist älteren Patienten jedoch eine zweistündige persönliche Beratung erhalten hätten, gingen die Fähigkeiten der Betroffenen deutlich nach oben. Das Problem, sagt Hecht, liege in strukturschwachen, überalterten Regionen: "Es gibt wenig Ärzte, aber viele Patienten."

"Aber ich kann ja keinen Arzt ans Stettiner Haff zwingen", sagt Werner Wyrwich. Die AOK Nordost setze deshalb verstärkt auf Telemedizin. So finanziere man den Versicherten ein System der Potsdamer Firma Emperra, das die Daten zu Insulinmenge und Blutzuckerwert automatisch auf einen Server übertrage, wo Patient, Arzt und Diabetesberater Zugriff hätten und Konsequenzen aus den Daten ziehen könnten. Das dürfte in Flächenländern helfen, auch über weite Entfernungen hinweg die Therapie zu verbessern.