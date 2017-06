Drei Herthaner für den Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Krakau (MOZ) In Polen ermitteln erstmals zwölf statt wie zuvor acht Teams den neuen U-21-Europameister. Favorit Deutschland trifft in Gruppe C in Krakau am Sonntag auf Tschechien sowie auf Dänemark und Italien. Mit Niklas Stark, Mitchell Weiser und Neuzugang Davie Selke träumt auch ein Trio von Fußball-Bundesligist Hertha BSC vom Titel.

Davie Selke von der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft im EM-Trainingslager in Grassau am Chiemsee (Bayern). © dpa

Was die EM-Hinrunde, die am Freitag in Polen beginnt, angeht, da hat Niklas Stark eine ganz konkrete Vorstellung. "Als deutsche Mannschaft können wir nicht hinfahren und sagen, wir wollen nur die Gruppenphase überstehen. Wir wollen den Titel gewinnen", sagt der Defensivspieler von Bundesligist Hertha BSC.

Auch Davie Selke hat den ersten EM-Titel einer deutschen Elf seit 2009 im Blick. "Wir wissen, was uns erwartet, und wir wollen ins Finale", erklärt der Stürmer, der zur neuen Bundesliga-Saison von RB Leipzig zum Hauptstadt-Club wechselt. Selkes Meinung gilt sicher auch für Mitchell Weiser, der das Hertha-Trio in der U-21-Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz komplettiert.

Wenn der Coup gelingt, könnte sich das Trio als legitime Nachfolger von Manuel Neuer, Mats Hummels, Mesut Özil, Sami Khedira und Co. fühlen, die vor acht Jahren den EM-Titel der U 21 gewannen und 2014 in Brasilien Weltmeister wurden. Bis es so weit ist, hat die deutsche Elf in Polen einige Hürden zu bewältigen. Das Team gilt nach der makellosen Qualifikation mit zehn Siegen in zehn Spielen als Top-Favorit.

Allerdings ist der Modus der Endrunde haarig. Nur die drei Staffelersten qualifizieren sich direkt fürs Halbfinale. Dazu kommt der beste Gruppenzweite. In der deutschen Staffel gelten die hoch eingeschätzten Italiener (Gegner am 24. Juni) als schärfste Kontrahenten. Aber in den Partien zuvor gegen Tschechien am Sonntag und Dänemark (21. Juni) darf sich das Team um Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg keinen Schnitzer erlauben.

"Es gibt keine Eingewöhnungszeit", sagt Stark. Ob er selbst zum Auftakt gegen die Tschechen fit ist, muss bezweifelt werden. Dem Hertha-Profi machen die Folgen einer Ermüdungsreaktion im rechten Fuß zu schaffen. Wegen der Verletzung hatte es sogar einen inzwischen beigelegten Disput zwischen Hertha-Manager Michael Preetz und U-21-Trainer Kuntz gegeben. "Er ist wichtig für unsere Mannschaft. Wir werden ihn vor dem Spiel testen und dann sehen", erklärt Kuntz.

Auf die beiden anderen Herthaner kann sich der ehemalige Torjäger verlassen - vor allem auf Davie Selke. Den Angreifer bezeichnete Kuntz als "Mentalitätsmonster". Der Neu-Berliner verkörpert echten Siegeswillen und ist nach einer enttäuschenden Saison in Leipzig, in der er in 21 Bundesligaspielen nie über 90 Minuten ran durfte, extrem motiviert. Sicher auch, weil Bundestrainer Joachim Löw den Weg des Nachwuchses trotz des parallel laufenden Confed Cups in Russland mit Interesse verfolgt. Viele U-21-Profis wie Max Meyer, Serge Gnabry und Arnold haben schon Erfahrung im A-Nationalteam gesammelt. Vielleicht gehört auch bald das Hertha-Trio dazu.