Straßburg (dpa) EU-Abgeordnete haben Maltas Premierminister vorgeworfen, mögliche Verwicklungen eines Kabinettskollegen in den "Panama Papers"-Skandal nicht aufzuklären. Einem der Minister von Joseph Muscat wird vorgehalten, Offshore-Firmen in Panama zu haben. Malta hat derzeit die Ratspräsidentschaft der EU inne.

"Eine faire und strenge Untersuchung liegt in Ihren Händen", sagte der Grünen-Abgeordnete Sven Giegold, dessen Fraktion die Befragung von Muscat veranlasst hatte. Aus Sicht des Chefs der christdemokratischen EVP-Fraktion, Manfred Weber, ist die wichtigste Frage: "Warum ist in Ihrem Kabinett immer noch ein Minister, der der einzige Minister in der Europäischen Union ist, dessen Name auf der Panama-Liste steht?"

Bei den Panama Papers handelt es sich um vertrauliche Unterlagen einer Beratungsfirma. Sie zeigen Strategien zur Steuervermeidung, geben aber auch Hinweise auf Geldwäsche und andere Delikte.

Muscat, der trotz des Skandals Anfang Juni eine vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen hatte, wies die Anschuldigungen wie gehabt zurück und nannte sie teilweise "unumwundene Lügen". Tatsächlich liefen derzeit vier Ermittlungsverfahren. Falls es zu Verurteilungen kommen sollte, werde es auch Rücktritte geben.